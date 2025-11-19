Оспоривший поддержку Киева генерал ВС Франции потребовал отмены своей отставки

Поль Пелиццари отметил, что раздача оружия и денег Украине идет за счет налогов французских граждан

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Генерал Поль Пелиццари, уволенный из рядов ВС Франции после того как подал в суд на премьер-министра, а также на глав МИД и министерства вооруженных сил за "незаконные поставки оружия на Украину", пытается через Госсовет Франции добиться отмены принятой в отношении него дисциплинарной меры. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Париже.

"Эти люди каждый день говорят нам, ссылаясь на ценности республики, а я говорю, что первая из ценностей республики - это уважение к ее конституции. Если я не получу обратно свои звезды, это будет не так важно, для меня главное - это защита Франции", - заявил он после слушаний в Государственном совете Франции, где рассматривалось его дело. "Раздавать [самоходные артиллерийские установки] Caesar и не знаю, сколько миллиардов евро Украине, - это часть моих налогов и ваших налогов. Но мне сказали, что нет, это вас не касается", - добавил генерал.

Говоря о своем решении обратиться в суд с жалобой на занимавшего в то время пост премьер-министра Габриэля Атталя, главу МИД Стефана Сежурне и министра вооруженных сил Себастьена Лекорню, Пелиццари подчеркнул, что действовал в соответствии с законом, который обязывает любого госслужащего обратиться в компетентные органы, если он заметит нарушение закона. Он обратился в Суд Республики (судебный орган, рассматривающий дела в отношении высших должностных лиц) в апреле 2024 года, посчитав, что поставки вооружений Украине с 2022 года, как и последовавшая за этим в ноябре 2023 года ратификация соглашения о двустороннем сотрудничестве осуществлялись без положенной по конституции ратификации парламента. Его жалоба была отклонена в апреле 2024 года, поскольку касалась ущерба государственным, а не частным интересам, в связи с чем ее должна подавать прокуратура. Обращение генерала в прокуратуру, поданное в мае 2024 года, пока остается без ответа.

Выступая перед журналистами, генерал сообщил, что после этой жалобы, а также его интервью изданию France Soir его вызвали через 8 месяцев на заседание дисциплинарного комитета, где объявили об увольнении из рядов вооруженных сил. В связи с этим на него был наложен ряд ограничений, включая запрет на обращение к нему по воинскому званию, лишение военного удостоверения и бесплатного проезда на транспорте. "Это наказание как унижение, и главное - это сигнал военным: заткнитесь, тишина в строю!" - отметил он, добавив, что такой шаг выглядит как попытка "отомстить".

Позиция защиты

Адвокат генерала в беседе с ТАСС уточнила, что решение Государственного совета Франции станет известно через 3 недели. Она отметила, что генерал был вызван на заседание дисциплинарной комиссии после его интервью France Soir. Однако решение о его исключении было принято еще до заседания комиссии, 17 апреля 2024 года, согласно публикации в официальном вестнике республики Journal Officiel. "Целью сегодняшнего слушания было обсуждение возможной недействительности этой санкции, которая является несколько несоразмерной", - пояснила она.