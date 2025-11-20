Азаров: Зеленский согласится на отставку Ермака

Бывший украинский премьер-министр отметил, что Владимиру Зеленскому "нужно изображать из себя борца с коррупцией"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский согласится на отставку главы своего офиса Андрея Ермака, у него нет другого выхода, чтобы удержаться у власти. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"По Ермаку - твердое убеждение, что у Зеленского просто другого выхода нет. Ему надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального. Он даже вон близких друзей убирает, поэтому я думаю, сдаст его", - сказал он.

По его словам, коррупционный скандал не пройдет даром для киевского режима. "Насчет выборов я пока не уверен. А вот то, что это приведет к отставке Ермака, я практически уверен. То, что Зеленский зашатается и будет временной фигурой, я тоже в этом уверен. А дальнейший ход событий посмотрим", - добавил экс-премьер.

На фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы его лично и Ермака, а также требовать отставок и переформатирования всего правительства и офиса.