Азаров: на Украине нет политических сил, способных привести страну к миру

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Политических сил, способных качественно преобразовать Украину и привести ее к миру, внутри страны на данный момент нет. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Там сейчас, на мой взгляд, нет таких кандидатур, которые могли бы соответствовать основным условиям. Замена [президента] сама по себе не является требуемым результатом. Для мира нужна смена режима, восстановление конституционных норм, восстановление свободы деятельности СМИ, амнистия политическая, то есть чтобы появилась политическая сила, которая была бы в мире заинтересована. Сейчас таких сил в Украине просто нет", - сказал он.

Ранее он заявил, что проведение выборов на Украине нужно в первую очередь американцам, поскольку США разочарованы неэффективностью Владимира Зеленского в качестве главы государства, а также что масштабный коррупционный скандал в стране начался с команды американцев на снятие Зеленского и нацелен на прорыв в переговорах с Россией.