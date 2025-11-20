Экс-офицер СБУ: в скандале с участием Ермака нет выгодного Зеленскому решения

Коррупционный скандал бывший сотрудник украинской службы безопасности Василий Прозоров назвал спецоперацией США

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский оказался в плохой ситуации и не имеет выгодного для себя решения на фоне громкого коррупционного скандала с участием главы его офиса Андрея Ермака. Такое мнение высказал ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Что касается Ермака, здесь у Зеленского очень плохая ситуация, практически выбор без выбора. С одной стороны, я понимаю, что весь этот коррупционный скандал, с моей точки зрения, это специальная операция США, потому что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) - это чисто американские проекты, [которые] курируются и контролируются, и направляются американской стороной. Я думаю, что это давление на Зеленского для того, чтобы склонить его к принятию нужных американцам решений. <…> Зеленский загнал себя в очень плохую ситуацию. Ермак как никто знает о всех закулисных играх, тайнах, финансовых потоках Зеленского. Сдашь Ермака - он уедет в США, как Миндич сейчас, и начнет там давать показания. Шансов нет. Выбраться из этой ситуации целым и невредимым, я не знаю, как у Зеленского получится", - отметил Прозоров.

По его мнению, если Зеленский уволит Ермака под давлением США, то против него могут выступить националистические силы внутри Украины и сторонники продолжения боевых действий против России, а в случае отказа действовать в интересах США он может остаться без американской военной и финансовой поддержки.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. А 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа", где также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.