WP: США усиливают давление на Зеленского, чтобы он принял новый мирный план

Проект соглашения предусматривает уступки, которые Владимиру Зеленскому будет трудно одобрить, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация усиливает давление на Владимира Зеленского, добиваясь от него принятия нового американского плана урегулирования конфликта на Украине. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной 19 ноября в газете The Washington Post (WP).

По словам одного из ее источников, упомянутый план "предусматривает несколько уступок, которые Зеленскому будет трудно одобрить, включая утрату значительных территорий и жесткие ограничения на украинские вооруженные силы". "В то же время Зеленский ослаблен серьезным коррупционным скандалом, в который вовлечены несколько его приближенных, это в сочетании с изнуряющим темпом российских ударов может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку должностные лица США усиливают давление на него, чтобы он одобрил договоренности о прекращении войны", - уточняется в материале.

Вместе с тем, согласно оценке издания, применительно к урегулированию сейчас "прорыв кажется маловероятным". По сведениям газеты, украинская сторона считает некоторые положения нового плана, включая территориальные уступки и сокращение ВСУ, невыполнимыми. По словам одного из источников, подобный шаг будет "полной капитуляцией Украины, и Зеленский не хочет соглашаться на это".

В публикации приводятся слова американского чиновника, который отметил, что министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл, прибывший в среду в Киев, проведет "сбор информации", а также рассмотрит "усилия по прекращению войны". Позднее он проинформирует Белый дом.

Издание отмечает, что "Киев, как ожидается, вскоре потеряет ключевого союзника в Вашингтоне". Речь идет о том, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ближайшие месяцы прекратит работать в вашингтонской администрации. По словам источников, Келлог "говорил должностным лицам, что считает себя исключенным из процесса выработки политических решений". Издание называет его "одним из самых эффективных сторонников Киева" в действующей администрации США.

Реакция Москвы на сообщения о "соглашениях" по Украине

Как заявила 19 ноября в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.