Суд в Аргентине ужесточил правила посещения экс-президента Фернандес де Киршнер

Решение было принято после ее встречи с девятью экономистами

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Суд ужесточил правила посещения экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, отбывающей наказание по коррупционному делу под домашним арестом. Постановление было обнародовано в среду.

"Установить, что посещения не должны превышать два часа, может быть разрешено не более двух посещений в неделю и одномоментно могут присутствовать не более трех человек", - говорится в тексте.

В документе отмечается, что решение об ужесточении правил было принято после встречи Фернандес де Киршнер с девятью экономистами. "Проведенная встреча, с учетом того, как о ней сообщила сама ее участница, не только свидетельствует об отсутствии должной сдержанности, но также демонстрирует игнорирование карательного характера домашнего ареста и искажает цели, ради которых применяется такая форма исполнения назначенного наказания", - считает судья.

Сама Фернандес де Киршнер отметила, что все ее гости получили разрешение суда на посещение и что она и ранее принимала несколько человек за один раз, однако широкий резонанс в СМИ вызвала именно последняя встреча. "На самом деле весь этот "медийный бестиарий", его экономических хозяев и правительство [президента Хавьера] Милея взбесило то, что мы заговорили о национальной экономической модели производственного и федеративного роста в Аргентине, в которой с приходом Милея 10 декабря 2023 года не перестают уничтожаться компании и рабочие места", - написала экс-президент в X.

Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 по декабрь 2015 года. В 2019-2023 годах она была вице-президентом. В декабре 2022 года суд приговорил ее к шести годам тюрьмы по делу о коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу, осужденному за отмывание денег. Экс-глава государства отрицает вину и считает себя жертвой политического преследования.

10 июня Верховный суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции. Суд также запретил ей занимать госдолжности. В связи с возрастом экс-главы государства и повышенными рисками, с которыми столкнулась бы Фернандес де Киршнер в тюрьме как бывший президент, суд заменил тюремный срок домашним.