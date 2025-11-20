Эксперт де Латтр: Киев начнет получать Rafale не раньше 2030 года

По словам авиаэксперта, у Украины не хватает квалифицированных кадров - опытные летчики уже погибли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реальные поставки французских истребителей Rafale на Украину могут начаться не раньше 2030-2032 годов, если программа вообще будет реализована. Такой прогноз дал ТАСС французский авиационный эксперт Сириль де Латтр.

"Я бы сказал, что это 2030-2032 годы", - отметил он, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках в 2029 году.

Ключевой проблемой эксперт назвал отсутствие квалифицированных кадров. Для 100 самолетов требуется минимум 200 летчиков, подготовка которых по французским стандартам занимает более 4 лет. "Опытные украинские летчики уже погибли. Сейчас остались молодые, без опыта и боевых навыков. Сделать их боеготовыми за короткий срок невозможно", - пояснил де Латтр.

Аналитик также выразил сомнение в целесообразности таких сроков, предположив, что к моменту готовности самолетов нынешнее украинское руководство уже не будет у власти. "Они просто пытаются купить время", - добавил эксперт.

Он считает, что подписание меморандума о поставках является медийной акцией, призванной отвлечь внимание от коррупционных скандалов в украинском руководстве и внутренних проблем Франции. Де Латтр упомянул обвинения в адрес бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова и других лиц из окружения Владимира Зеленского. "Это делается, чтобы замаскировать проблемы Франции и [ее президента Эмманюэля] Макрона, а также проблемы Зеленского, показав, что коррупции якобы нет, хотя она просто запредельная", - подчеркнул аналитик.

Эксперт также поставил под сомнение заявленную стоимость сделки. По его расчетам, при цене одного самолета в €110-120 млн (с учетом вооружения и обслуживания, как в контракте с Египтом, 10,3-11,2 млрд рублей), общая сумма за 100 машин превысит €11 млрд (1 трлн рублей), а не €10 млрд (937,8 млрд рублей), как заявляется. "С учетом откатов и коррупции это не имеет никакого смысла", - заключил де Латтр.