Politico: ЕК не заключит оборонное соглашение с Британией

По данным издания, Брюссель запрашивал взнос в размере от €4,5 млрд до €6,5 млрд, в то время как Лондон предлагал €200-300 млн

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не ожидает заключения сделки, которая позволила бы Великобритании участвовать в оборонном фонде ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, ЕК устанавливала крайний срок достижения договоренности с Британией до вечера 19 ноября, но переговоры зашли в тупик. Неназванный дипломат, участвующий в переговорах, назвал обстановку "напряженной".

По словам других европейских дипломатов, Брюссель запрашивал взнос в размере от €4,5 млрд до €6,5 млрд, в то время как Великобритания предлагала €200-300 млн. Несколько чиновников сообщили, что первоначальное предложение Великобритании было еще меньше. Отмечается, что переговоры с Канадой по этому же вопросу проходят "гораздо спокойнее".

Как сообщалось ранее, ЕС обусловил доступ Великобритании к фонду Security Action for Europe (SAFE) объемом в 150 млрд евро для закупки вооружений выплатой взноса. В Лондоне уже заявляли, что подобная сумма необоснованно велика и намного превышает то, что Великобритания могла бы заплатить за доступ к фонду. Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили сказал, что Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но "не любой ценой".