Ереван не увидел связи между установлением отношений с Анкарой и мира с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян указал, что страна прилагает усилия в обоих направлениях

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Процесс установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией и институционализация мира с Азербайджаном не взаимосвязаны, уверен глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В ответ на просьбу агентства Арменпресс прокомментировать заявление главы МИД Труции Хакана Фидана о том, что нормализация отношений с Турцией важна для Армении, и если Турция сделает это сейчас, то лишит Армению главного стимула к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, Мирзоян напомнил о важности для Еревана установления дипломатических отношений с Анкарой и открытия границы. По его словам, для Армении важна и дальнейшая институционализация мира с Азербайджаном.

"Армения прилагает искренние усилия в обоих направлениях. В то же время ни один из этих двух компонентов не обусловлен другим, и если непременно попытаться увидеть между ними причинно-следственную связь, то может оказаться, что полная нормализация отношений с Турцией не негативно, а, наоборот, позитивно повлияет на процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Говоря о снятия блокады с транспортной инфраструктуры, Мирзоян напомнил, что основные принципы этого процесса были согласованы на мирном саммите в Вашингтоне 8 августа.

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания", определенный в этих рамках, соединит как Азербайджан с Нахичеванью, так и Армению с другими странами и регионами в более широкой географии, через Армению и Азербайджан. Армения прилагает активные усилия, заинтересована в его скорейшей реализации", - заключил глава МИД Армении.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. 12 сентября спецпредставители Армении и Турции провели встречу на КПП "Маргара" для обсуждения процесса нормализации. Они подтвердили готовность прилагать усилия для реализации договоренностей от 1 июля 2022 года, что означает открытие границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".