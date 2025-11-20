Орбан призвал ЕС прекратить финансирование "военной мафии" на Украине

Премьер-министр Венгрии заявил, что европейским странам "пора выйти из тупика", в который их завела политика Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Евросоюз должен прекратить финансировать военные действия на Украине, а также "украинскую военную мафию". В преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского правительства заявил, что европейским странам "пора выйти из тупика", в который их завела политика Брюсселя.

"135 млрд евро. Именно столько денег глава брюссельской бюрократии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет наскрести для Украины. Это цена продолжения войны. У председателя есть одна проблема: у нее нет этих денег", - написал Орбан в X.

По его словам, в отсутствие своих средств Еврокомиссия предлагает следующий план, предусматривающий три варианта действий: либо выделять деньги Украине из своих бюджетов, либо брать совместный кредит, либо использовать замороженные российские активы. "Удобное решение, но его последствия невозможно предвидеть", - заявил премьер по поводу последнего варианта.

Он убежден, что экспроприация российских активов повлечет за собой "длительные судебные разбирательства, поток судебных исков и крах евро". "Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь. Так что давайте выберем здравый смысл. Давайте прекратим финансировать войну, в которой невозможно победить, вместе с коррумпированной украинской военной мафией и сосредоточим наши силы на установлении мира. Пришло время выйти из этого брюссельского тупика", - заключил Орбан.