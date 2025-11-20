В ведомстве Мерца критически отреагировали на сообщения о плане США по Украине

Руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай назвал тревожным содержание нового мирного плана

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай © ddp/ Geisler/ Bernd Elmenthaler via Reuters Connect

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай критически отреагировал на первые сообщения о содержании нового мирного плана США по Украине, заявив, что они вызывают тревогу.

Он отметил, что еще не ознакомился с предложениями США. "Я не могу детально это комментировать, но первые сообщения <...> крайне тревожные", - отметил Фрай в эфире телеканала NTV. По его словам, план, как представляется, позволяет России достигнуть своих целей, "а это было бы результатом, который неприемлем".

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль ранее сообщил журналистам, что США не информировали германскую сторону о подготовке такого плана.

О плане США

Как заявилранее госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиции Москвы и Киева. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в беседе с ТАСС, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.