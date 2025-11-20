МИД Германии: предстоящая зима будет самой сложной для Украины

Глава ведомства Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву

Редакция сайта ТАСС

Киев, Украина © hurricanehank/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Грядущая зима станет для Украины самой тяжелой. Такое мнение высказал журналистам министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Мы снова собираемся здесь в решающий момент. Каждый знает, что зима, которая ожидает Украину, будет самой сложной", - сказал он.

Германский министр снова заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, и напомнил об увеличении финансовой помощи со стороны ФРГ на €3 млрд в 2026 году. "В общей сложности она составит €12 млрд", - уточнил Вадефуль.