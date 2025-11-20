Трамп: США займутся мирным урегулированием в Судане по просьбе Эр-Рияда

Американский президент при этом отметил, что вовлекаться в этот конфликт не входило в его планы

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен активизировать работу над прекращением конфликта в Судане по просьбе наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Его Высочество хотел бы, чтобы я предпринял сильные шаги в отношении ситуации в Судане. Вовлекаться туда [лично] не входило в мои планы, я полагал, что это какое-то вышедшее из-под контроля безумие. Но я вижу, насколько это важно для вас, поэтому мы займемся Суданом", - сказал Трамп в среду, обращаясь к наследному принцу.

Президент США добавил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд лично и в деталях объяснил ему суть происходящего в Судане. Трамп отметил, что этот разговор позволил ему осознать масштаб событий в этой стране. Он также указал, что США будут работать над прекращением конфликта в Судане в партнерстве с Саудовской Аравией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и с другими странами Ближнего Востока.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тысяч человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.

В конце октября СБР захватили город Эль-Фашер, находившийся в осаде около полутора лет. По данным международных гуманитарных и правозащитных организаций, атака сопровождалась массовыми убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве, пытками, надругательствами и другими преступлениями. Международная организация по миграции утверждает, что с тех пор город покинули более 80 тыс. человек.