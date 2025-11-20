ХАМАС обвинил Израиль в расширении подконтрольной ему зоны в Газе

Речь идет про район Эш-Шуджаия

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с обвинениями Израиля в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами так называемой желтой линии - установленной линии разграничения между ХАМАС и израильскими силами в анклаве. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По утверждению радикального движения, израильские силы "расширили зону своего контроля в районе Эш-Шуджаия", расположенном на востоке административного центра сектора - города Газа. Как считают в ХАМАС, израильские военные отодвинули желтую линию на 300 м вперед и таким образом в одностороннем порядке установили контроль и над этой территорией.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом Израиль сохранил под своим контролем более 50% территории сектора.