Лукашенко анонсировал в декабре переговоры с американскими партнерами

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры с американскими партнерами ожидаются в декабре.

"Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся. Поэтому график работы чтобы был четко выверен, [чтобы] я понимал, где я нужен, где не нужен, и что мы там можем сделать", - сказал глава государства на встрече с руководителем своей администрации Дмитрием Крутым.

Лидер страны также отметил, что в Киргизии пройдет саммит ОДКБ, в котором он также планирует принять участие. "Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее", - приводит слова президента агентство БелТА.