В Раде зарегистрировали постановление об экстрадиции бежавших коррупционеров

С инициативой выступил 41 депутат

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские депутаты зарегистрировали проект постановления об обращении Верховной рады к правительствам и компетентным органам иностранных государств с призывом к розыску, задержанию и экстрадиции коррупционеров, бежавших с Украины. Соответствующий документ размещен на сайте Рады.

С инициативой выступил 41 депутат.

"Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к правительствам и компетентным органам иностранных государств с призывом содействовать в установлении местонахождения, задержании и экстрадиции лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение на территории Украины коррупционных и связанных с ними правонарушений", - говорится в карточке законопроекта.