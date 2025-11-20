Зампред Центрального военного совета КНР обсудил сотрудничество с главой МО РФ
ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в ходе своего визита в Россию обсудил в четверг межармейское сотрудничество с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщило Минобороны КНР.
На странице ведомства в WeChat уточняется, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, обсудили международную и региональную ситуацию, уделили внимание тематике, представляющей взаимный интерес. Как отмечается, Чжан Юся и Белоусов "достигли консенсуса по поводу укрепления контактов на высоком уровне и углубления практического сотрудничества".
Перед переговорами министр обороны РФ организовал приветственную церемонию и вместе с замглавы ЦВС провел смотр почетного караула.