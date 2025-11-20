Зампред Центрального военного совета КНР обсудил сотрудничество с главой МО РФ

Чжан Юся и Андрей Белоусов провели углубленный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, обсудили международную и региональную ситуацию и уделили внимание тематике, представляющей взаимный интерес

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся в ходе своего визита в Россию обсудил в четверг межармейское сотрудничество с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщило Минобороны КНР.

На странице ведомства в WeChat уточняется, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, обсудили международную и региональную ситуацию, уделили внимание тематике, представляющей взаимный интерес. Как отмечается, Чжан Юся и Белоусов "достигли консенсуса по поводу укрепления контактов на высоком уровне и углубления практического сотрудничества".

Перед переговорами министр обороны РФ организовал приветственную церемонию и вместе с замглавы ЦВС провел смотр почетного караула.