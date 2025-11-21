Yonhap: военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Сеул сначала транслировал предупреждение, а затем сделал предупредительные выстрелы, уточнило агентство

СЕУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Корейской народной армии 19 ноября якобы ненадолго нарушили межкорейскую границу, в ответ на это южнокорейская сторона сделала предупредительные выстрелы. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По его информации, военные КНДР вели работы на границе. Источники агентства не уточнили, сколько было военнослужащих Корейской народной армии и были ли они вооружены. Южнокорейская сторона сначала транслировала предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделала предупредительные выстрелы. В Сеуле заявили, что "действовали в соответствии с инструкциями". После этого военные КНДР вернулись на свою территорию.

17 ноября Министерство обороны Республики Корея предложило КНДР переговоры по военной линии о демаркации границы, чтобы избежать инцидентов с ее нарушением, поскольку многие знаки, использовавшиеся для обозначения фактической границы с 1953 года, были повреждены или плохо видны.

По информации южнокорейской стороны, в этом году было порядка 10 случаев с подобным нарушением границы. Власти Южной Кореи полагают, что такие инциденты связаны с необходимостью повторной демаркации. До этого в Сеуле отмечали, что не считают такие нарушения преднамеренными. Аналогичный случай произошел 19 октября. С весны 2024 года народная республика активно занимается укреплением межкорейской границы.