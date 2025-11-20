ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Рада отложила заседания по команде Ермака

Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил, что тем временем глава офиса Зеленского будет работать с оппозиционно настроенными лидерами фракций и искать рычаги воздействия на них
Редакция сайта ТАСС
11:58

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Верховная рада перешла в "режим консультаций" и отложила проведение заседаний из-за решения главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного дела против бизнесмена Тимура Миндича. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

Он отметил, что парламентарии выступали "за отставку и правительства, и Ермака". "Ермак, естественно, не мог этого допустить, поэтому он дал команду этому господину Беляшу, как я его называю, [спикеру Рады Руслану] Стефанчуку - закрой контору свою и жди решения", - сказал Азаров в эфире телеканала "Соловьев Live".

Бывший премьер Украины отметил, что тем временем Ермак будет работать с оппозиционно настроенными лидерами фракций и искать рычаги воздействия на них. "Чтобы они голосовали по его командам", - пояснил Азаров.

19 ноября украинский парламент со второй попытки отправил в отставку двух фигурирующих в коррупционном скандале министров. В этот же день Стефанчук сообщил, что Рада перешла в "режим консультаций", дата следующего заседания будет объявлена позже. После этого в Telegram-канале партии "Европейская солидарность" появилось сообщение, что в 20-21 ноября проведение заседаний отменено.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак также мог фигурировать в материалах дела и что среди участников коррупционной схемы он имел псевдоним Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского вызвало активную реакцию в Верховной раде. Партии экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали увольнения Ермака, отставки правительства и формирования новой коалиции в парламенте с участием не только правящей партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, появилась информация о назревающем бунте внутри партии Зеленского, часть депутатов от которой также заговорили о необходимости отставки Ермака и смены всего правительства. 

