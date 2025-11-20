Эксперт Ливен: США будут испытывать унижение все время, пока продолжается СВО

Некоторые западные чиновники, политики и комментаторы считают и открыто заявляют, что продолжение конфликта на Украине - это "хорошо потраченные деньги", подчеркнул руководитель программы евразийских исследований в Институте Куинси

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Победа России будет все более значительной, Соединенные Штаты будут испытывать все большее унижение, а Украина - нести еще большие потери, пока продолжается специальная военная операция РФ. Такое мнение выразил руководитель программы евразийских исследований в Институте Куинси Анатоль Ливен в своей колонке для портала Responsible Statecraft.

"Некоторые западные чиновники, политики и комментаторы считают и открыто заявляют, что продолжение войны на Украине - это "хорошо потраченные деньги", поскольку она ослабляет Россию без жертв со стороны США. Но помимо глубокой аморальности жертвования жизнями украинцев ради этой цели, чем дольше продолжается война, тем больше риск того, что Украина потерпит гораздо большее поражение, Россия одержит гораздо большую победу, а США испытают гораздо большее унижение", - отметил политолог, комментируя попавшую в СМИ информацию о мирном плане по Украине.

"Учитывая растущие свидетельства военной слабости Украины, простая осторожность диктует необходимость поиска скорейшего мира на разумных условиях", - добавил он. По мнению Ливена, план "вызвал [в мире] политическое землетрясение". "Это необходимый шаг к прекращению войны", - подчеркнул эксперт.

Как отмечается в статье, "это связано с тем, что наконец в этом документе рассматриваются конкретные, подробные вопросы, которые необходимо решить для достижения мира". "Что касается западных гарантий безопасности для Украины, обещанных, но не конкретизированных в проекте соглашения, то важно понимать, что в международных делах и в истории не существует абсолютных гарантий, не говоря уже о постоянных", - добавил политолог.

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ. Песков в ответ на вопрос ТАСС говорил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.