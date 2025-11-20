"Страна": украинская власть переживает самый серьезный кризис с начала 2022 года

По данным издания, причиной стало обнародование материалов так называемого дела Миндича

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинская власть, столкнувшаяся с последствиями коррупционного скандала, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, переживает самый серьезный кризис с начала 2022 года. Такое мнение выразили аналитики украинского издания "Страна".

После обнародования материалов так называемого дела Миндича, оппозиционные партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко потребовали сформировать новое правительство и коалицию в парламенте с участием оппозиционных партий, а также отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака, которого за влияние на власти давно уже называли серым кардиналом украинской политики.

Как отмечают аналитики "Страны", офис Зеленского сталкивался с таким давлением и раньше. Однако в этот раз ситуацию осложняет то, что к оппозиции готова примкнуть часть депутатов правящей партии "Слуга народа", что радикально меняет расстановку сил. По словам источника издания в самой партии, происходящее можно охарактеризовать как бунт.

Издание подчеркивает, что Зеленский не может угрожать взбунтовавшемуся парламенту роспуском, так как во время военного положения, которое действует в стране с февраля 2022 года, запрещено прекращать полномочия Рады. Как отмечают источники "Страны", Зеленский не хочет увольнять Ермака, так как на него "слишком много завязано". "Но если будет выбор - или потеря контроля над Радой, или отставка Ермака, то, не исключено, что [он] выберет отставку Ермака. Другой вопрос, что в таком случае он все равно может потерять контроль и над Радой, и над правительством, и над всей вертикалью власти. Поэтому решение для Зеленского будет сложным", - приводит издание слова своего источника.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.