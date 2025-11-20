Гончаренко: Арахамия и Буданов требуют уволить Ермака для большинства в Раде

Депутат Верховной рады назвал это основой "бунта" в "Слуге народа"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава фракции правящей украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство. Как я понимаю, Зеленский отказался. К Арахамии присоединились Михаил Федоров и Кирилл Буданов. Это основа "бунта" в "Слуге народа", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

"То есть расклад такой: ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Ермака и давят на Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется, он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет", - подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака. Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский встретится с фракцией "Слуга народа" вечером 20 ноября.

Партия "Слуга народа" имеет большинство в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Если депутаты выйдут из фракции, он утратит контроль над Радой.