Bloomberg: план США по Украине предусматривает отмену антироссийских санкций

По данным агентства, предложение Вашингтона также предусматривает требование к Киеву по территориальным уступкам и ограничению численности ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Новый план США по мирному урегулированию конфликта на Украине предусматривает отмену санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, предложение Вашингтона предусматривает снятие антироссийских рестрикций, а также требование к Киеву по территориальным уступкам и ограничению численности ВСУ.

Владимир Зеленский, указывает издание, "получил сигналы от США, что ему следует принять сделку". Находящаяся в Киеве американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом уже провела встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

18 ноября портал Axios сообщил, что Вашингтон начал обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС говорил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.