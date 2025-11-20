Каллас: ни одна страна ЕС не участвовала в подготовке плана Трампа по Украине

Глава дипслужбы ЕС ранее заявила, что Евросоюз видит только один план - "ослаблять Россию и поддерживать Украину"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Ни одна страна и ни один чиновник ЕС не участвовали в подготовке плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

"Нет, никто из стран ЕС не подтвердил, что принимал в этом участие", - заявила Каллас, отвечая на вопрос, участвовали ли страны или чиновники ЕС в подготовке американского плана по Украине.

Ранее она заявила, что ЕС видит только один план - "ослаблять Россию и поддерживать Украину".