Вэнс: США хотят возобновления торговых и культурных обменов между РФ и Украиной

Вице-президент страны отметил, что американский президент Дональд Трамп руководствуется "видением мира, в котором люди торгуют друг с другом, а не убивают"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. США хотели бы возобновления торговых и культурных обменов между Россией и Украиной, намерены продолжать работу над урегулированием кризиса. Такую позицию изложил вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции портала Breitbart News в Вашингтоне.

По его словам, Трамп руководствуется "видением мира, в котором люди торгуют друг с другом, а не убивают". "Почему бы русским и украинцам вместо того, чтобы убивать друг друга, не начать вести торговлю, ездить друг к другу в страны, осуществлять те или иные культурные обмены? Это фундаментальное мировоззрение, которого он [Трамп] придерживается", - заявил Вэнс.

"В сущности, американским рабочим будет лучше, если мы добьемся большего мира. Это хорошо для американцев. И президент продолжит добиваться мира", - подчеркнул вице-президент США. При этом он выразил мнение о том, что Трамп в случае урегулирования украинского кризиса был бы достоин Нобелевской премии мира.

18 ноября портал Axios сообщил, что Вашингтон начал обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС говорил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.