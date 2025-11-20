Каллас: ЕС не принял решений о возможности задержаний танкеров с нефтью России

Дискуссия продолжится, отметила глава дипслужбы Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, но не приняли практических решений. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

"Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится", - сказала она, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задержания и инспекций танкеров с российской нефтью в открытом море. Она добавила, что министры также обсуждали способы, с помощью которых можно "задерживать движение этих судов, например с помощью экологических претензий или претензий по страховке". Эти вопросы ЕС пытается обсуждать также с не входящими в сообщество странами, включая те, которые предоставляют регистрацию танкерам.