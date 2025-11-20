ЮАР и США обсуждают возможность участия Вашингтона в саммите G20

Президент республики Сирил Рамапоса отметил, что позиция Вашингтона по бойкоту саммита меняется

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Позиция США по бойкоту саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) меняется, ЮАР ведет консультации с Вашингтоном о возможном формате участия Соединенных Штатов в саммите в Йоханнесбурге. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса по итогам состоявшегося в Йоханнесбурге саммита ЮАР - ЕС.

"Мы получили ноту от США, которую мы все еще обсуждаем, об изменении их мнения об участии в саммите, - сказал Рамапоса, указав, что решение должно быть принято до начала работы саммита. - Это очень позитивный знак, я повторяю, что политика бойкота никогда не работала. США должны быть здесь, и мы сейчас изучаем это".

Одновременно Рамапоса выразил уверенность в том, что итоговая декларация саммита G20 будет принята, несмотря на возражения США. "У нас будет декларация, - сказал президент в кулуарах социального саммита G20. - Переговоры идут очень хорошо. Я уверен, что мы движемся к принятию декларации, и сейчас идут заключительные согласования. Весь процесс в G20 движется вперед без участия США. Нас никто не запугает, мы не потерпим запугивания".

В сентябре президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет на саммит в ЮАР, а делегацию на нем возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В начале месяца Трамп ужесточил свою позицию, объявив, что представители Соединенных Штатов не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.

15 ноября США по дипломатическим каналам предупредили ЮАР о недопустимости принятия совместной декларации с тем, чтобы не создавалось впечатления о существовании консенсуса внутри G20 по предложенным ЮАР ее приоритетам, "которые противоречат политическим взглядам Соединенных Штатов".