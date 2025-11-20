США изучают дополнительные меры против наркокартелей в Латинской Америке

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер Дональд Трамп "принял беспрецедентные меры на этом направлении"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. США рассматривают дополнительные варианты действий в рамках борьбы с наркокартелями в странах Латинской Америки. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США Дональд Трамп] очень заинтересован в том, чтобы принять дополнительные меры в отношении наркокартелей, он четко говорит об этом", - отметила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. По словам пресс-секретаря Белого дома, "команда [Трампа] по нацбезопасности постоянно обсуждает возможные варианты действий".

"Он [Трамп] принял беспрецедентные меры на этом направлении, и в его распоряжении остаются дополнительные варианты. Решение на этот счет может принять только президент", - подчеркнула Ливитт.

17 ноября Трамп заявил, что его не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике, если это необходимо для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями и пресечения поставок наркотиков в Соединенные Штаты. При этом он признал, что, "вероятно, обратился бы к Конгрессу" за разрешением задействовать вооруженные силы для проведения операций на мексиканской территории. Он также подверг критике действия властей Колумбии, выразив мнение, что они недостаточно активно борются с производством и транспортировкой наркотиков.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против республики, включая удары по наземным целям. После их изучения американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.