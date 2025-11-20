Иран не будет извлекать обогащенный уран из-под руин ядерных объектов без МАГАТЭ

У страны нет никакого намерения заниматься этим до достижения договоренностей с агентством, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Иран не станет извлекать обогащенный уран из-под обломков разрушенных ядерных объектов до достижения договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Нет, весь обогащенный материал находится под обломками. Его пока не достали, и у нас нет никакого намерения извлекать его, пока мы не придем к соответствующей договоренности с агентством", - сказал министр.

Он также категорически отверг версии, что сотрудники иранских ядерных предприятий вывезли оттуда обогащенный уран перед ударами США. "Нет. Этого не было", - заметил Арагчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.