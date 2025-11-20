Глава президентского совета Йемена принял верительные грамоты у нового посла РФ

Рашад Мухаммед аль-Алими отметил, что его страна высоко ценит Россию, "которая на всех международных площадках выступает в поддержку йеменского народа, его конституционной легитимности и национальных институтов"

ДОХА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими принял верительные грамоты у нового посла России в республике Евгения Кудрова. Об этом говорится в заявлении аль-Алими в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Церемония вручения верительных грамот прошла во дворце Маашик в Адене, временной столице Йемена. Как отмечается, на встрече Кудров передал аль-Алими приветствия от президента России Владимира Путина и "пожелания крепкого здоровья и благополучия, а йеменскому народу - безопасности, стабильности и мира".

Председатель президентского совета отметил, что "послу России окажут всю необходимую поддержку и содействие для успешного выполнения его дипломатической миссии и укрепления исторических отношений между двумя дружественными странами". Он также "высоко оценил позицию РФ, которая на всех международных площадках выступает в поддержку йеменского народа, его конституционной легитимности и национальных институтов".

В конце мая Путин и аль-Алими провели переговоры в Кремле. На встрече лидер России заявил о перспективах развития экономического сотрудничества между двумя государствами, в том числе в сферах добычи полезных ископаемых и энергетики. В свою очередь глава йеменского президентского совета подчеркнул, что власти республики надеются на помощь РФ в урегулировании конфликта. Путин назначил Кудрова послом в Йемене 1 октября.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в республике привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.