Yle: Финляндия рассматривает восстановление "болотных ловушек" на границе с РФ

Министерства обороны и окружающей среды республики выясняют, можно ли использовать лапландские болота в оборонительных целях

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии рассматривают возможность использования болот в целях обороны на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, министерство обороны и министерство окружающей среды республики выясняют, возможно ли использовать болота в восточной Лапландии, граничащей с РФ, в оборонительных целях.

"Легкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения болота - серьезное препятствие", - приводит телерадиокомпания слова бывшего начальника Главного управления военной разведки Финляндии Пекки Товери.

Yle отмечает, что идея отчасти была вызвана давлением со стороны Европейского союза. Регламент ЕС требует, чтобы Финляндия восстановила несколько млн гектаров болот в этом десятилетии, что обойдется стране в сотни млн евро.

Юха Хяннинен из финской Ассоциации лесного хозяйства выразил сомнения в военной пользе этой идеи, заявив, что "зимой болота замерзают, а зима в Финляндии длится почти полгода", указывает Yle.

Ранее глава отдела пограничной безопасности погранслужбы Финляндии полковник Юсси Напола в интервью Yle заявил, что республика потенциально может возобновить работу нескольких КПП на востоке страны в случае открытия границы с РФ.