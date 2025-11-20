Myśl Polska: Польшу хотят втянуть в конфликт на Украине

В этом заинтересованы ФРГ, Британия, Франция и киевские власти, уверен публицист Адам Любский

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Европейские страны хотят втянуть Польшу и другие страны на "восточном фланге" НАТО в конфликт на Украине. Такое мнение выразил публицист Адам Любский в авторском материале для еженедельника Myśl Polska.

"Многие подталкивают Польшу, как и другие страны на "восточном фланге" НАТО, к интернационализации конфликта. В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия - Великобритания - Франция) и киевские власти", - констатировал Любский. Как он считает, для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, "это смертельная ловушка".

Диверсия на железной дороге использовалась для реализации намерения втянуть Варшаву, предположил эксперт. Он отметил, что обвинения польского премьер-министра Дональда Туска могут повлечь за собой серьезные последствия.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве (Польша) машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией.

18 ноября Туск заявил, что диверсию на железной дороге устроили два гражданина Украины, которым удалось покинуть польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.