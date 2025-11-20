Зеленский предложил нового главу Минюста

Ведомство ранее возглавлял Герман Галущенко, однако его отправили в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский предложил назначить депутата от правящей партии "Слуга народа" Дениса Маслова новым министром юстиции Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте также

Тревожный четверг. Ждет ли Украину смена власти на фоне коррупционного скандала?

Ранее Минюст возглавлял Герман Галущенко, однако он был отправлен в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича. Кандидатуру Маслова Зеленский предложил на прошедшей встрече с фракцией "Слуги народа". Маслов возглавляет парламентский комитет по правовой политике.

"[Зеленский] предложил назначить депутата Дениса Маслова министром юстиции", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также сообщил в своем Telegram-канале о кандидатуре Маслова на пост главы Минюста. При этом, по его словам, кандидатуры на должность главы министра энергетики вместо уволенной Светланы Гринчук не обсуждались.

12 ноября на фоне антикоррупционного скандала в Раду поступили заявления об увольнении Галущенко и Гринчук. 19 ноября парламент отправил их в отставку. Галущенко и Гринчук, по сведениям украинских СМИ, живут в гражданском браке. В Раде также предполагают, что они могли сбежать из страны.