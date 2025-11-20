С 2013 года в Госдепе работал штаб по мониторингу ситуации на Украине

В рассекреченных документах СБУ также сказано, что представители администрации Барака Обамы отказывались признавать экстремистской деятельность радикальных группировок, которым оказывали поддержку

Редакция сайта ТАСС

Госдепартамент США © Kevin Dietsch/ Getty Images

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Государственный департамент при президентстве Барака Обамы открыл штаб по мониторингу политической обстановки на Украине. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"С декабря 2013 года в Государственном департаменте США действует штаб по мониторингу ситуации на Украине и определению стратегии дальнейших действий. Тактика зарубежной стороны претерпела определенные изменения, которые, в первую очередь, заключаются в усилении давления официального Вашингтона на украинские власти и повышении активности посольства США в нашей стране в направлении поддержки оппозиционного движения (в том числе экстремистской направленности), что содержит элементы вмешательства во внутренние дела Украины", - говорится в докладе СБУ, адресованном бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

В документе отмечается, что представители администрации Обамы отказывались признавать экстремистской деятельность радикальных группировок, которым они оказывали поддержку. "При этом официальный Вашингтон не приемлет информацию об экстремистской направленности деятельности некоторых оппозиционных сил (организация "Правый сектор" (признана террористической, запрещена в РФ - прим. ТАСС), "Общее дело" и другие), а также факты совершения правонарушений отдельными активистами протестного движения", - следует из доклада.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили часть административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.