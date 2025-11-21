The Times: Стармер в декабре одобрит планы КНР построить посольство в Лондоне

По данным газеты, МВД и МИД не выскажут возражений при условии, что проект не поставит под угрозу нацбезопасность

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в следующем месяце должен дать разрешение Китаю возвести новое здание посольства возле Сити. Как сообщила газета The Times, это будет сделано после того, как службы контрразведки MI-5 и внешней разведки MI-6 дали зеленый свет на реализацию этих планов.

По данным издания, ни МВД, ни МИД, представляющие эти спецслужбы, не выскажут возражений при условии, что проект не поставит под угрозу национальную безопасность. О самом решении официально должно быть объявлено 10 декабря.

Возможный переезд дипмиссии КНР в историческое здание Королевского монетного двора неподалеку от Сити, рядом с которым располагаются важные центры обработки данных, стал причиной ожесточенных споров. Как ранее сообщала The Times, США выступили против этого проекта. По мнению американских чиновников, таким образом китайская сторона может получить доступ к проложенной в этом районе под землей критической коммуникационной инфраструктуре, что способно создать угрозу национальной безопасности как для Великобритании, так и для ее союзников.

Пекин хочет построить комплекс дипломатических зданий на выкупленном в 2018 году участке площадью 2 га. По информации британских СМИ, новое посольство должно стать самым большим диппредставительством Китая в Европе. В 2024 году проект был отклонен районным советом Тауэр-Хэмлетс, в частности, "по соображениям безопасности", а также в связи с протестами лондонцев.

Тем не менее, в июне газета The Sunday Times информировала, что проект возведения нового здания посольства должен был в течение нескольких недель быть одобрен Анджелой Рэйнер, которая на тот момент занимала пост заместителя премьер-министра Соединенного Королевства. По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин лично принял участие в лоббировании этих планов. Однако в начале сентября Рэйнер ушла в отставку по не связанным с темой строительства посольства причинам, и решение было вновь отложено.

Китай последовательно называет обвинения в шпионаже и причастности к кибератакам сфабрикованной и злонамеренной клеветой, отвергая все подобные утверждения.