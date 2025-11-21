Пентагон перенаправил выделенные Украине $30 млн на производство минералов

Исполняющий обязанности заместителя помощника военного министра Джеффри Фрэнкстон отметил, что этот грант позволит извлекать галлий и скандий из отходов переработки

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты перенаправили почти $30 млн, выделенных ранее на оказание помощи Украине, на развитие поставок критически важных минералов - галлия и скандия. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Военного министерства США.

"Министерство обороны США сегодня (20 ноября - прим. ТАСС) объявило о выделении компании ElementUS Minerals, LLC (ElementUSA) гранта на сумму $29,9 млн в рамках Закона об оборонном производстве (DPA)", - отмечается в сообщении. Как в нем подчеркивается, инвестиции используют средства, выделенные в рамках Закона о дополнительном финансировании для Украины от 2022 года.

"Галлий и скандий - важнейшие минералы, необходимые для широкого спектра оборонных производств и оборудования", - подчеркнул помощник главы Пентагона по вопросам политики развития промышленной базы Майк Каденацци.

В документе отмечается, что компания в рамках соглашения проведет конструкторские работы на своем предприятии в штате Техас.

Как заявил исполняющий обязанности заместителя помощника военного министра по вопросам устойчивости промышленной базы Джеффри Фрэнкстон, этот грант позволит компании извлекать галлий и скандий из отходов переработки, что поддержит работу Пентагона по расширению поставок критически важных минералов.