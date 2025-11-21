Документы СБУ: США настаивали на выдвижении Кличко на пост президента Украины

Это было во время "майдана" в 2014 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Представители США настаивали на выдвижении Виталия Кличко на пост президента Украины во время событий на "майдане" в 2014 году. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В этой связи важным элементом в деятельности Соединенных Штатов есть продвижение оппозиционных политиков во властные структуры. В частности, после начала переговоров между украинскими властями и оппозицией в январе 2014 года [бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория] Нуланд настаивала на необходимости согласия [Арсения] Яценюка возглавить кабинет министров Украины в ущерб собственной политической карьере и выдвижения Кличко в качестве кандидата на президентских выборах. В настоящее время американская сторона пересматривает формат формирования украинского правительства", - говорится в докладе СБУ, адресованном бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

В документе отмечается, что во время событий на "майдане" посол США в Киеве Джеффри Пайетт прилагал усилия для поддержания связи между украинской оппозицией и высшим руководством США. "Активная работа Пайетта полностью соответствует направлениям, определенным Государственным департаментом США, и заключается в постоянных контактах с лидерами украинской оппозиции, <...> поддержке их деятельности, которая неформально координируется высшим руководством США", - следует из доклада. Среди лидеров украинской оппозиции упомянуты Яценюк, Кличко, являвшиеся тогда депутатами Рады Олег Тягнибок и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), а также экс-глава МВД Юрий Луценко.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.