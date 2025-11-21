В Пентагоне не исключили никаких действий в отношении Венесуэлы

Глава ведомства Пит Хегсет считает, что благодаря анонсированному включению якобы связанного с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Cartel de los Soles у Соединенных Штатов появятся "новые опции"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Вашингтон не исключает никаких вариантов действий в отношении Каракаса. Об этом заявил в интервью телеканалу One America News военный министр США Пит Хегсет.

По его словам, у США появится "много новых опций" благодаря анонсированному Госдепартаментом на 24 ноября внесению в список иностранных террористических организаций якобы связанного с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро наркокартеля Cartel de los Soles ("Картель солнц"), существование которого Каракас отрицает.

"Это дает нашему министерству больше инструментов, чтобы предоставить президенту варианты [действий] и чтобы он имел возможность сказать, что наше полушарие больше не будет находиться под контролем наркотеррористов, под контролем картелей. <...> Это просто вопрос наличия опций. <...> Мы хотим гарантировать, что у президента есть самые разные варианты действий. <...> Ничего не исключено, но ничего и не считается автоматически принятым", - сообщил Хегсет.

17 ноября президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не исключил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. На следующий день американский лидер заявил, что руководство Боливарианской Республики хочет начать переговоры с Вашингтоном и он сам открыт для этой идеи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тысяч военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.