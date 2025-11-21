СБУ сообщала Януковичу имена дипломатов США, работавших на ЦРУ

В рассекреченных документах СБУ также говорится о давлении тогдашнего американского посла в Киеве Джеффри Пайетта на украинских высокопоставленных чиновников

Редакция сайта ТАСС

Виктор Янукович © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины сообщала президенту Виктору Януковичу имена дипломатов США, которые являлись агентами ЦРУ во время событий на "майдане" и оказывали давление на украинских чиновников. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Зафиксированы факты оказания Д. Пайеттом (посол США в Киеве в 2013-2016 годах - прим. ТАСС) давления на украинских высокопоставленных чиновников в периоды эскалации социальной напряженности (ситуация связана с выездом за границу 02.02.14 активиста "автомайдана" Дмитрия Булатова). При этом гражданин США систематически привлекает к этой работе глав дипломатических миссий стран Западной Европы, а также международных организаций (Я. Томбински, К. Вайль и др.). Среди дипломатов США наиболее активны сотрудники политического отдела дипмиссии Тимоти Пергальский и Стивен Пейдж (подозреваются в принадлежности к "теневому звену" посольской резидентуры ЦРУ США)", - говорится в докладе СБУ, адресованном Януковичу.

В документе отмечается, что Пейдж лично присутствовал на акциях протеста и поддерживал систематические контакты с представителями оппозиционного движения, в то время как Пергальский находился в контакте с активистами объединения экстремистской направленности "Общее дело". "Кроме того, после обострения ситуации на Украине Т. Пергальский совершил ряд поездок в регионы Украины (Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области), где провел встречи с представителями местных оппозиционных ячеек и отдельными представителями местных органов власти среднего звена", - подчеркивается в докладе СБУ.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.