СБУ докладывала Януковичу о намерении США свергнуть руководство страны

Предупреждение о возможных действиях Соединенных Штатов в случае, если ситуация на Украине не будет развиваться в интересах Вашингтона, содержится в рассекреченном докладе СБУ

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) докладывала бывшему президенту Виктору Януковичу о намерении Вашингтона свергнуть руководство страны. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Официально заявляя о своем стремлении к мирному урегулированию политической ситуации на Украине, Государственный департамент США продолжит наращивать давление с целью дальнейшего вовлечения нашей страны в собственную сферу влияния путем смены политического руководства", - говорится в докладе СБУ, адресованном Януковичу.

В обнародованном документе также содержится предупреждение от СБУ о возможных действиях Вашингтона в случае, если ситуация на Украине не будет развиваться в интересах США. "Если ситуация будет развиваться вопреки их интересам, не исключено, что США будут способствовать эскалации социальной напряженности на Украине со стороны праворадикальных и экстремистских объединений, а также распространению среди общественности (в первую очередь через оппозиционные СМИ) обвинений действующей власти в усугублении кризиса и применении силы", - отмечается в докладе.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.