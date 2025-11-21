Прозоров: Зеленский лично замешан в коррупционном скандале на Украине

Заработать честным путем на Украине нереально, заявил экс-сотрудник СБУ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский лично замешан в коррупционном скандале на Украине. Такое мнение высказал ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Не может быть, чтобы схемы со стратегическими отраслями экономики, той же энергетикой, не были известны первому лицу. Конечно, я уверен, что он лично не отдавал никаких команд. Но даже судя по его приобретениям за рубежом, его вложениям и в недвижимость, и в землю, мы можем вести речь о том, что Зеленский - миллиардер сейчас. Деньги заработать честным путем на Украине - это просто нереально", - сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что в скандале может также фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где несколько депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.