Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

Соответствующий указ подписан президентом республики Касым-Жомартом Токаевым

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ президента Касым-Жомарта Токаева от 17 ноября опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.

"В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан" постановляю: 1. Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в указе.

Договор был подписан в 1990 году, вступил в силу в 1992-м и был адаптирован в 1997 году. Он предусматривал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Члены НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжая придерживаться положений 1990 года, в которых содержались нормы обычных вооружений с учетом баланса между НАТО и расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ.