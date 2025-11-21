АР: план по гарантиям безопасности Киеву не обязывает США вмешиваться

Европейские союзники также не обязаны "вмешиваться на стороне Украины", однако они вместе с Вашингтоном будут "определять меры, необходимые для восстановления безопасности"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Предложенное Украине соглашение по гарантиям безопасности не обязывает США и Европу "вмешиваться". Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Как утверждает собеседник Associated Press, соглашение не обязывает США или европейских союзников "вмешиваться на стороне Украины", однако они будут "определять меры, необходимые для восстановления безопасности".

Ранее портал Axios сообщил, что администрация США, помимо плана из 28 пунктов, передала украинской стороне еще один проект документа. В нем речь идет о "гарантиях в сфере безопасности по образцу статьи 5 НАТО". Эта статья договора о Североатлантическом альянсе предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран - членов НАТО.

Согласно опубликованному порталом тексту упомянутого документа, "США подтверждают, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" на Украину со стороны РФ "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества". В таком случае президент США "после незамедлительных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами определит меры, необходимые для восстановления безопасности". "Эти меры могут включать в себя вооруженную силу, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические шаги, а также иные действия, которые сочтут целесообразными. Совместный механизм с участием НАТО и Украины будет оценивать любые утверждения о нарушениях", - говорится в проекте документа.