Орбан поддержал новый план США по Украине

Премьер-министр Венгрии считает, что президент США Дональд Трамп "явно намерен положить конец российско-украинской войне"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый американский план по урегулированию конфликта на Украине.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Мирная инициатива президента [США Дональда] Трампа получила новый импульс. Мирный план из 28 пунктов на столе переговоров, американская делегация в Киеве, большие ожидания во всем мире", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан считает, что Трамп "явно намерен положить конец российско-украинской войне". По его мнению, "американский президент - настоящий бунтарь" и если он что-то задумал, то не отступит.

"Тем временем в Брюсселе снова пропустили момент. В то время как Вашингтон ведет переговоры о мире, председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] занята тем, как получить еще больше денег для финансирования Украины и войны", - заявил премьер. "Нам, венграм, тоже есть что сказать по этому поводу. Момент истины наступил. Точнее, наступил для брюссельцев", - заключил Орбан.