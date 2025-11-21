Politico: окружение Зеленского не рекомендует ему баллотироваться на второй срок

Американский политолог Адриан Каратницкий отметил, что разрушительный эффект коррупционного скандала на Украине слишком велик

Владимир Зеленский © Leon Neal/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Лица, работавшие с Владимиром Зеленским и его ближним кругом, на условиях анонимности намекают, что он может не пойти на второй срок. С таким мнением выступил американский политолог Адриан Каратницкий.

"Поддержка Зеленского настолько низка, а разрушительный эффект коррупционного скандала настолько велик, что лица, работавшие с ним и его ближним кругом, на условиях анонимности намекают, что он может не пойти на второй срок, когда обстоятельства позволят провести голосование", - пишет автор в колонке для издания Politico.

Еще до скандала жители страны начали искать новых лидеров на фоне роста недовольства его "крайне централизованным, замкнутым и временами авторитарным правлением". По данным оппозиционного депутата Ярослава Железняка, сейчас опросы показывают, что уровень поддержки Зеленского составляет лишь 25%.