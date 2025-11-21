Сингапур ввел санкции против четырех радикальных израильских активистов

Сингапурский МИД указал, что их действия являются незаконными и ставят под угрозу перспективы решения конфликта на основе принципа двух государств

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Сингапур ввел финансовые санкции против четырех израильских активистов и лидеров радикальных движений поселенцев из-за нападений на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Попавшим под ограничения гражданам Израиля также запрещен въезд в страну, говорится в заявлении МИД Сингапура.

"Сингапур немедленно вводит финансовые санкции а также устанавливает запрет на въезд в отношении четырех израильтян в связи с их участием в актах насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о Меире Мордехае Эттингере, Элине Йереде, Бен-Ционе Гопштейне и Барухе Марзеле", - сообщило министерство.

МИД Сингапура указал, что действия активистов являются незаконными и "ставят под угрозу перспективы решения конфликта на основе принципа двух государств". Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло свою позицию, согласно которой Сингапур считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными. "Мы призываем правительство Израиля прекратить акты насилия со стороны поселенцев и привлечь виновных к ответственности", - добавили в министерстве.

В 2024 году указанные граждане Израиля также были внесены в санкционные списки Евросоюза за нарушения прав палестинцев.

Как сообщало ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, в октябре было зафиксировано рекордное число нападений израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан за все время мониторинга, который ведется с 2006 года.

В середине ноября десятки израильских поселенцев атаковали палестинские деревни на Западном берегу, поджигая машины и дома. Позднее они вступили в столкновение с израильскими солдатами, прибывшими на место. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал эту атаку "шокирующей и серьезной" и призвал органы власти "действовать решительно". Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что последние случаи нападения израильских поселенцев на арабских жителей Западного берега реки Иордан создают риски для устойчивости перемирия в секторе Газа.