Либералы Литвы считают ситуацию на границе с Белоруссией поражением Вильнюса

Лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен считает, что следствием этого может стать уход правительства

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Лидер Союза либералов Литвы - парламентской оппозиционной партии - Виктория Чмилите-Нильсен считает ситуацию на границе с Белоруссией фиаско литовского правительства. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Жиню радияс".

"Это какое-то ротозейство правительства, которое наблюдаем не только мы, но и недружественные режимы. Это наше поражение, унизительное поражение", - заявила она.

Лидер либералов считает, что следствием такой ситуации может стать уход правительства. "Вопрос воздушных шаров и фур может привести к отставке кабинета", - отметила Чмилите-Нильсен.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

20 ноября Литва границу открыла, но грузовики по-прежнему через нее белорусской стороной не пропускаются, а в небе вновь появились воздушные шары контрабандистов.