Орбан отверг предложение фон дер Ляйен о финансировании Киева

Премьер-министр Венгрии в своем обращении к главе Еврокомиссии также высказал встречные предложения по этому поводу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором полностью отверг ее предложение о предоставлении Евросоюзом дополнительной финансовой помощи Украине на сумму €135 млрд. Как сообщил глава правительства, послание уже готово и будет в ближайшее время направлено в Брюссель.

Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, Орбан уточнил, что дожидается лишь возвращения из поездки в США министра по делам ЕС Яноша Боки, с которым хочет обсудить ответ на инициативу фон дер Ляйен. "В моем письме содержится не только отказ от предложения председателя Еврокомиссии, но и наши встречные предложения по этому поводу", - сказал премьер.

Он напомнил, что план Еврокомиссии предусматривает выделение Украине €135 млрд тремя возможными путями: за счет замороженных на Западе активов России, грантов из бюджетов стран ЕС или их общего кредита. По мнению Орбана, ни один из этих вариантов не выдерживает критики. В частности, экспроприация российских активов "определенно пошатнет всю мировую экономическую систему, международную систему управления валютными резервами и ее европейскую составляющую", предупредил глава правительства.

Он также посетовал, что Еврокомиссия хочет выделить новые средства Украине в то время, когда там разразился крупный коррупционный скандал с участием "военной мафии", присваивавшей деньги европейцев. При этом Брюссель даже не может получить отчетность об использовании денег, которые ранее были переданы Киеву, поскольку в ЕС для этого нет никакого механизма, отметил Орбан.

В целом он считает, что план Еврокомиссии по финансированию Украины направлен на продолжение не утихающего там конфликта. Вместо этого Евросоюз должен поддержать усилия по мирному урегулированию и "свернуть с улицы, которая завела его политику в тупик", заявил премьер.