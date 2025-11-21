NBC: в Новом Орлеане скоро начнутся рейды против нелегалов

По информации телеканала, операции начнутся в конце следующей недели

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральные власти завершили масштабные рейды против нелегальных мигрантов в Шарлотте (штат Северная Каролина) и в скором времени начнут свои операции в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным его источников в министерстве национальной безопасности, подготовка к проведению рейдов уже идет. Они начнутся в конце следующей недели.

Как отмечалось ранее, Шарлотт оказался в центре внимания федеральных властей в августе после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю девушку в трамвае, она умерла на месте от полученных ран. Преступника позднее задержали, ему предъявили обвинения в убийстве. Как указывал президент США Дональд Трамп, Браун был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако он всегда освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.