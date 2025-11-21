Президент Армении: "маршрут Трампа" откроет новые возможности для России

Ваагн Хачатурян также отметил, что проект не создаст опасностей и проблем для Грузии, значимость этой республики еще больше возрастет

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Реализация проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) не создаст опасностей и проблем для Грузии, а откроет новые возможности для стран региона, в том числе и для России, уверен президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Могу сказать, что никакой опасности для них не будет, они не понесут никаких потерь. Наоборот, значимость Грузии еще больше возрастет", - сказал президент Армении журналистам в ответ на уточнение, оправданы ли опасения грузинской стороны касательно того, что "маршрут Трампа" может каким-то образом снизить транзитную роль Грузии в регионе.

"Если все, о чем мы говорим, сбудется, то есть границы действительно откроются, TRIPP станет реальностью и заработает, то откроются новые возможности для Армении, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии, а почему бы и не для России. После этого мы все будем критиковать себя за то, что не воспользовались этими возможностями раньше", - отметил президент Армении, которого цитирует агентство "Арменпресс".

Согласно агентству, президент добавил, что во время встреч в Тбилиси он не слышал подобных опасений от официальных лиц Грузии, не замечал никакой тревоги по этому вопросу, и более того, грузинская сторона выразила готовность содействовать в различных вопросах, в том числе в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".